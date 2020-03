Grosse mise à jour pour Google Podcasts, qui change de design et gagne en fonctionnalités

Lire aussi :

© 9to5Mac

Les recommandations passent au second plan



Source : XDA Developers

Avec Google Podcasts, le moteur de recherche s'est lancé tardivement sur ce marché en pleine explosion via une application minimaliste.Petit à petit, le géant américain tente de combler son retard et va proposer dans les prochains jours une refonte de son application, qui apportera quelques fonctionnalités longtemps attendues par les utilisateurs.La première nouveauté visible est l'interface avec l'apparition de trois boutons en bas de l'écran, un pour la page d'accueil, un pour la recherche et le dernier appelé « Activité » pour accéder à sa liste de lecture, ses derniers épisodes téléchargés et les podcasts auxquels l'utilisateur est abonné.L'accueil justement est désormais plus fourni avec une présentation en carrousel des derniers épisodes disponibles. Pour chaque émission disponible, de nouveaux boutons sous le bref résumé permettent de lancer la lecture, mais aussi de l'ajouter à la volée à sa liste de lecture et de le télécharger.Les nouveaux épisodes pourront enfin être téléchargés automatiquement en arrière-plan dès leur mise en ligne, un oubli incompréhensible de la précédente mouture et désormais corrigé par Google.Google a décidé également de supprimer son volet de recommandations, jusqu'alors disponible dès la page d'accueil, pour laisser place à une liste d'abonnements. Le volet éditorial se voit relégué à la section de recherche.Les notifications ont aussi été enrichies et une alerte peut être envoyée dès la mise en ligne d'un nouvel épisode. Dommage que ces réglages ne soient pas accessibles sur chaque page d'épisode, mais dans les paramètres globaux de l'application.Pour le moment, cette nouvelle version de Google Podcasts reste accessible à quelques utilisateurs, en version bêta. Elle devrait être proposée au téléchargement pour tous dans les prochaines semaines.