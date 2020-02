Le streaming a représenté 80% des revenus de l'industrie musicale en 2019

© Ascannio / Shutterstock

Une croissance en continue sur quatre ans

Les offres gratuites de YouTube et Spotify (très) rémunératrices

Les vinyles continuent de séduire

Source : PYMNTS

Mieux, d'après un rapport publié par le Wall Street Journal , la présence des trois leaders de la musique en streaming aurait participé à la croissance de 13 % des ventes globales de musique en 2019, pour un bilan de 11,1 milliards de dollars sur un an, soit le plus élevé qui ait été atteint en plus d'une décennie selon le quotidien new-yorkais.Le streaming musical en lui-même représentait 80 % des revenus de l'industrie en 2019 pour pas moins de 8,8 milliards de dollars de recettes. Un chiffre notable, mais aussi une croissance en continue sur les quatre dernières années d'affilée, relate Pymnts, qui pointe par ailleurs la hausse du nombre d'abonnés aux services de musique en streaming Les revenus liés aux abonnements ont ainsi augmenté de 25 % en 2019, pour atteindre le seuil des 6,8 milliards de dollars, tandis que le nombre d'abonnés aux différentes plateformes de streaming augmentait de plus d'un million chaque mois au cours de l'année dernière.Autres chiffres marquants du tour d'horizon 2019 du WSJ sur le marché de la musique, ceux relatifs aux offres gratuites de YouTube et Spotify. On apprend notamment que ces offres ont vu leurs revenus augmenter de 20 % pour atteindre 908 millions de dollars. Sur le sol américain, ce sont ainsi près de 1,5 trillion de morceaux qui ont été streamés gratuitement en 2019.En dépit de ces résultats encourageants, l'industrie musicale reste bien en deçà de ses résultats spectaculaires de 1999. Alors en plein boom du CD, le secteur avait engrangé 14,6 milliards de dollars sur l'année.Dans l'ombre des abonnements aux services de streaming, les ventes de vinyles continuent de s'affermir, avec une hausse de 19 % en 2019. De quoi compenser le déclin de 12 % des ventes de CD sur la même période, et amortir la baisse de 1 % enregistrée sur tous les supports physiques confondus.À noter enfin la dégringolade prévisible des ventes de morceaux dématérialisés, en chute libre de 18 % pour « seulement » 856 millions de dollars de revenus générés en 2019.