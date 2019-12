Jadis réticent au streaming, Radiohead publie tous ses albums gratuitement sur YouTube

Un brin d'opportunisme

Ce sont donc pas moins de 34 références qui sont désormais disponibles gratuitement sur la page YouTube du groupe. Car en plus des 9 albums studio de la formation, Thom Yorke et sa bande ont également mis en ligne un certain nombre de single, remixes et autres raretés.Derrière cette manœuvre somme toute appréciable de la part du groupe, pourrait en réalité se cacher une manigance à peine opportuniste.Comme le rappelle The Next Web, le grand manitou de la presse musical — le Billboard — vient d'annoncer qu'il prendrait désormais en compte les vues YouTube pour la mise à jour de sesHasard du calendrier, probablement. Reste qu'en tant que mélomanes, nous n'avons pas à nous plaindre de la nouvelle.