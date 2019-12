Après Sony, c'est au tour de Dolby de proposer sa musique "multidimensionnelle" via Tidal HiFi

Une collaboration entre Dolby et Tidal pour un nouveau format plus immersif

Un catalogue de morceaux restreint sur de rares smartphones compatibles

Source : What HiFi

Seuls les smartphones Android compatibles Dolby Atmos pourront jouer les quelques morceaux concernés disponibles sur Tidal.Il y avait le 360 Reality Audio de Sony, il faudra désormais compter sur le Dolby Atmos Music. La célèbre entreprise spécialiste du son propose en partenariat avec Tidal un nouveau format audio cherchant à reproduire plus fidèlement la scène sonore.Comme le Dolby Atmos au cinéma, le son est proposé à la fois sur les côtés et en hauteur pour renforcer l'immersion produite par un morceau. Les titres ont été mixés pour l'occasion de sorte à ce que les instruments et les pistes vocales soient bien détachés pour accentuer la sensation d'un son enveloppant. La voix peut être par exemple disposée face à l'utilisateur tandis que la musique est jouée tout autour, pour une écoute inédite du morceau.Dolby explique, dans le communiqué de presse accompagnant l'annonce, que «».Universal et Warner Music sont les premières maisons de disque à proposer des morceaux compatibles avec des titres de The Weeknd, Blondie et Ariana Grande. Le logo Dolby Atmos est affiché sur chaque album ou titre proposé dans ce format. Pour en profiter il faut impérativement être abonné à l'offre Tidal HiFi, la formuleproposée par le service de streaming.Seuls quelques smartphones Android sont compatibles, comme le OnePlus 7 Pro , Sony Xperia 1 et le Samsung Galaxy S10 , qui supportent tous le Dolby Atmos nativement. Les derniers iPhones sont pour le moment exclus de cette offre.Si le catalogue est plutôt restreint aujourd'hui, Tidal a indiqué travailler «» à partir de 2020.