Amazon Music lance une version gratuite avec publicité, comme Spotify

Source : Reuters

Amazon annonce que son service de streaming musical, Amazon Music, est désormais disponible en version gratuite sur Android, iOS et Fire TV.Pour convaincre plus d'utilisateurs d'utiliser sa plateforme, la firme de Seattle s'inspire de la concurrence en proposant d'écouter Amazon Music gratuitement sur de nouveaux supports, mais avec de la publicité et certaines fonctionnalités retirées en contrepartie. Cela devrait permettre à l'entreprise de gagner des parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel où Spotify , Apple Music, Deezer , Tidal et bien d'autres sont aussi installés.Amazon semble d'ailleurs s'inspirer de la stratégie de Spotify. Déjà numéro 1 à l'époque, la plateforme avait tout misé sur l'arrivée de nouveaux utilisateurs sans abonnement payant. Dans un premier temps, une version gratuite améliorée et moins frustrante que l'actuelle avait été déployée. Plus récemment, Spotify Premium était proposé avec trois mois d'abonnement gratuits , pour convaincre les consommateurs. Une stratégie suivie par Apple Music, qui offre aussi trois mois gratuits Les abonnés Amazon Prime peuvent, comme d'habitude, continuer d'utiliser la plateforme normalement, sans coupure publicitaire. Pour rappel, une version d'Amazon Music gratuite était déjà disponible pour les possesseurs d'une enceinte Echo Il convient aussi de préciser qu'Amazon Music n'est que l'offre d'entrée de gamme du groupe américain en termes de streaming musical. L'abonnementse nomme Amazon Music Unlimited, et bénéficie d'un nombre d'options plus généreuses et d'un catalogue composé d'environ 50 millions de titres, contre seulement 2 millions pour Amazon Music. Son prix est de 9,99 euros par mois, mais les nouveaux clients peuvent actuellement bénéficier d'une une promotion : 0,99 euro pour quatre mois d'utilisation et sans engagement.Un genre d'équivalent aux trois mois gratuits de Spotify et Apple Music (à noter qu'en temps normal, Amazon Music Unlimited offre le premier mois uniquement).