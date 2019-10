Amazon Music est disponible sur l'Apple TV

© Amazon

Suivre les paroles en direct sur son téléviseur

Disponible sur les Apple TV HD et 4K de dernière génération, Amazon Music est téléchargeable gratuitement depuis l'App Store de tvOS 12 ou ultérieur.L'arrivée d'Amazon Music (qui fonctionne aussi bien dans sa version Music Unlimited que Prime Music) sur l'Apple TV permet de résoudre le même souci que Spotify. Plus besoin de jouer d'AirPlay pour profiter de sa discothèque personnelle, il suffit de lancer l'application idoine.Amazon promet d'ailleurs une expérience proche de ce qu'il propose déjà sur ses applications iOS et Android avec, notamment, la possibilité de se la jouer karaoké via la fonctionnalité X-Ray.Notons que, depuis la sortie d'iOS 13 à la fin du mois de septembre dernier, Apple a introduit une fonctionnalité identique sur son propre Apple Music.