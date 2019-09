Audius : une nouvelle plateforme musicale qui veut battre SoundCloud sur son propre terrain

© Tech Crunch

Une plate-forme permettant aux artistes d'uploader leur musique gratuitement

Audius dispose déjà de quelques têtes d'affiche. © Audius

90% des revenus à destination des artistes

Via : Tech Crunch

Et si son catalogue est encore famélique, la nouvelle plate-forme se donne pour mission de marcher sur les plates-bandes d'un Soundcloud qui ne contente plus les artistes.Audius se revendique entièrement pensée pour les artistes musicaux. Elle permet déjà aux musiciens de toute obédience d'uploader gratuitement leurs créations sur son site, et de les partager librement.Pour l'heure, seule une petite centaine d'artistes figure au catalogue. On y trouve néanmoins quelques gros noms tels que deadmau5, Rezz, 3LAU ou The Stafford Brothers.Audius est pour l'instant gratuit, aussi bien pour la mise en ligne des morceaux que pour l'écoute côté utilisateur. De quoi permettre aux artistes de se faire une petite réputation avant le lancement d'un programme de monétisation début 2020.En guise de bonne foi pour inciter les artistes à s'inscrire massivement sur sa plate-forme, Audius annonce qu'il lancera début 2020 un programme de monétisation basé soit sur de la publicité, soit sur des abonnements.Une source de revenus, dont il annonce de 90% du total ira directement dans les poches des musiciens, sans intermédiaire.Aussi, Audius explique que la musique ne sera pas hébergée sur ses serveurs. Elle sera décentralisée, et répartie sur plusieurs noeuds d'un protocole de block-chain open-source. "", précise l'entreprise à Tech Crunch.De quoi faire du pied aux déçus des plus récents revirements de politique du côté de chez Soundcloud, et encore plus de Spotify — qui ne permet plus aux artistes de s'autopublier sans passer par des intermédiaires