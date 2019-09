Les radios veulent que des quotas francophones soient imposés aux services de streaming

Des quotas pour les offres gratuites

En France, les radios doivent, depuis 1994, diffuser un minimum de 40 % de musiques francophones. Les radios veulent que Spotify Deezer ou Apple Music participent également à l'effort.Dans une lettre adressée à Franck Riester, ministre de la Culture, les dirigeants des radios des groupes Lagardère, NRJ, Radio France, France Médias Monde et les patrons des radios du groupe M6 (RTL), des Nouvelles éditions indépendantes (Radio Nova) et du Sirti (Syndicat des radios indépendantes) estiment que les plateformes de streaming musical et les radios ne sont pas sur un pied d'égalité.Elles proposent la mise en place, selon cette lettre consultée par l'AFP, de «» de ces applications. «», écrivent-elles.