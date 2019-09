Amazon se lance dans le streaming musical très haute qualité

© Amazon

Le service de musique HD le plus accessible du marché

chouchous

« Nous n'écoutons pas la musique comme le veulent les artistes »

Via : Engadget

Visiblement inspiré par des services tels que Tidal ou Qobuz, Amazon crée la surprise aujourd'hui en lançant Amazon Music HD aux États-Unis, Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne.Présenté par la firme comme une extension de son service de streaming musical classique, Amazon Music HD se négociera pour 14,99€ par mois dans les pays concernés — soit 5€ de plus que l'abonnement individuel actuel. Mais Amazon propose également à sesabonnés Prime une petite ristourne, ramenant le tout à 12,99€ mensuels.Pour ce tarif, ce ne sont pas moins de 50 millions de titres (l'intégralité du catalogue préexistant en réalité) qui s'offriront aux souscripteurs en qualité CD au moins. En effet Amazon propose par défaut dans son nouveau service des titres 16 Bits / 44,1 kHz, mais affirme que «» arriveront à l'avenir. Autrement dit : des titres streamés en 24 bits/48kHz (voire 96 à 192kHz pour les plus audiophiles).Pour convaincre du bien-fondé de sa nouvelle plateforme, Amazon offre 90 jours d'essai sans engagement à tout nouvel abonné.Bien conscient qu'Amazon Music HD s'adressera à une niche d'utilisateurs mélomanes, Steven Boom, vice-président d'Amazon Music, a justifié sa manœuvre à. Selon lui, «» via les plateformes de streaming traditionnelles. «», ajoute-t-il.Des constatations, explique encore Steve Boom, partagées par les artistes auxquels Amazon a demandé leur avis. C'est notamment la raison pour laquelle la firme souhaite proposer son service au tarif le plus raisonnable possible. Et il faut bien concéder que même à 14,99€ par mois, Amazon Music HD se montre bien plus accessible que ses concurrents. Tidal, par exemple, facture le même service 19,99€ par mois. Chez les Français de Qobuz, cela s'étale entre 19,99€ et 24,99€ par mois pour du FLAC 24 bits.Enfin, le vice-président de la musique chez Amazon annonce qu'il compte bien étendre son nouveau service en dehors des quelques pays de lancement. «», conclut-il.