40 ans après, Sony joue sur la fibre nostalgique et sort deux Walkman

Un Walkman à 440 euros

Source : HypeBeast

Le spot publicitaire insiste sur la nostalgie d'un objet que beaucoup d'adultes ont connu. Mais les deux modèles se veulent bel et bien être à la pointe de la technologie.Exit les lecteurs cassettes ou CD, donc. Les deux modèles, baptiséset, diffèrent par leurs designs. L'A100TPS dispose d'une interface «» s'activant lorsque l'appareil diffuse de la musique. La nostalgie s'arrête là : les deux modèles fonctionnerontet recevront un amplificateur digital S-Master HX, un processeur DSEE HX, un port USB-C, une connectivité Bluetooth, un écran de 3,6" ainsi qu'une mémoire extensible de 16 Go.L'ensemble se situe davantage dans le. Il s'agit d'une, pour laquelle aucune date de commercialisation n'a été donnée pour les Etats-Unis. En revanche, ces deuxseront proposés en Australie et en Europe en décembre, à un prix de l'ordre de. En comparaison, un Walkman coûtait en moyenneLa fibre nostalgique pourrait trouver ses fans :. Un énorme succès pour la marque, qui pensait vendre 5 000 de ses appareils par mois, et qui en a finalement vendu 50 000 dans les deux premiers mois suivant le lancement.