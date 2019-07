Le streaming musical continue de gagner du terrain au premier semestre

© Pixabay

Le numérique musical creuse encore l'écart sur les ventes physiques

Les abonnements streaming audio, première source de revenus du marché de la musique

C'était déjà une tendance en 2018. Comme nous vous l'indiquions ici-même il y a quelques mois, lese révèle être un peu le sauveur de l'industrie musicale , contrairement aux idées reçues des détracteurs du numérique. Au premier semestre 2019, le marché français de la musique a générépar rapport au premier semestre 2018.Avec 188,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année,, qui affiche une croissance de 23 %,, comme l'indique le bilan du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP). Sur cette part, le streaming musical représente 175,3 millions d'euros, soit(contre 89 % au premier semestre dernier).La courbe du numérique s'éloigne de plus en plus de celle du physique. Avec 88,2 millions d'euros,de la musique en France grâce à ses 4 000 points de vente. Mais on note tout de même une légère baisse (-4 %) des revenus issus de ce marché.Si la part des ventes numériques au sein de l'industrie musicale française progresse, c'est parce qu'on assiste au sein même du numérique à une évolution des usages. Au premier semestre,. Les téléchargements internet (11 millions d'euros, à -22 %) et mobile (2,5 millions d'euros, à -15 %) ne cessent de reculer. La publicité continue logiquement de progresser , avec quelque 18,2 millions d'euros de revenus en 2019, contre 11,7 millions en 2018.», estime justement Alexandre Lasch, Directeur général du SNEP.En France, essentiellement quatre plateformes audio se partagent les revenus issus du streaming musical. À la première place, on retrouve la plateforme française Deezer (avec 37,5 % des revenus), suivie de Spotify (25,2 %), Apple (13,4 %) et(7,1 %).