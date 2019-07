YouTube Music : les utilisateurs peuvent désormais passer de la vidéo à l'audio instantanément

5 millions de titres concernés par cette nouvelle fonction

De nouvelles améliorations pour le futur ?

Lire aussi :

YouTube Music étend sa fonctionnalité pour télécharger des chansons écoutables hors connexion



Use one music app instead of two. Seamlessly switch between video and audio on the YouTube Music app → https://t.co/xL6zsWyhnU pic.twitter.com/esFUB7K0nl — YouTube Music (@youtubemusic) 18 juillet 2019

Source : Neowin

La dernière en date permet aux abonnésde basculer entre la vidéo et la musique de façon fluide. Ce sont 5 millions de morceaux qui sont concernés par cette possibilité : nul doute que la liste devrait s'étoffer dans les mois à venir.C'est une nouvelle fonction dont pourront bénéficier les abonnés de YouTube Music, mais aussi YouTube Premium. Ces derniers pourrontde façon fluide, sans que la musique ne se coupe.Les morceaux concernés, qu'ils aient des clips ou non, afficheront une icône permettant de savoir si cette fonctionnalité est disponible. YouTube annonce queseront concernés par ce switch.Avec cette nouvelle fonction, YouTube veut offrir de nouveaux arguments aux utilisateurs qui hésiteraient encore à passer vers son service. Un service qui compte aujourd'hui 15 millions d'abonnés, comprenant les essais gratuits d'un mois.Fort de son énorme base d'utilisateurs, YouTube cherche à diversifier ses services. Face à la forte concurrence de Spotify Deezer et Apple Music , nul doute que la plateforme de Google devrait se peaufiner dans les mois à venir.Dernièrement, les utilisateurs ont notamment pu profiter de l'intelligence artificielle avec, basé sur l'historique. C'est la nuit que ces derniers sont téléchargés, lorsque le smartphone est connecté à Internet avec suffisamment de batterie (40 %).À noter que la possibilité de passer de l'audio à la vidéo est possible grâce à la version 3.23.52 de YouTube Music. C'est donc sur iOS et Android que la fonction est proposée aux abonnés de ce service. Reste à savoir si l'argument sera assez convaincant pour pousser les utilisateurs à souscrire.