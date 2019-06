Le gouvernement lance son premier podcast et ouvre ses coulisses avec Agnès Pannier-Runacher

Le podcast est hébergé sur la plateforme française Ausha (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Deux épisodes par mois

Un podcast hébergé sur une plateforme française

Source : Communiqué de presse

Lesoigne sa communication, avec plus ou moins de réussite. Certains acteurs ne maîtrisant pas tous les codes du numérique, d'autres se laissant déborder par un excès d'enthousiasme. Mais cette fois, l'Administration a décidé d'innover en s'exprimant dans un média inédit pour elle, mais auquel les Français sont de plus en plus sensibles., secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, en charge de l'Industrie, vient de lancer unindépendant.Dans 5 minutes pour comprendre avec Agnès Pannier-Runacher , la secrétaire d'Étaten commentant l'actualité économique et industrielle, tentant ainsi d'expliquer aux auditeurs, de façon pédagogique, le pourquoi du comment des actions mises en œuvre par le gouvernement.et permettront au fil des numéros de «», nous annonce le ministère. Le tout premier épisode, déjà en ligne, met à l'honneur la reconquête industrielle, la France créant aujourd'hui davantage d'emplois qu'elle n'en détruit et ouvrant davantage de sites qu'elle n'en ferme.Le podcast a la particularité d'être hébergé sur une plateforme 100 % française :, qui ambitionne de devenir la première plateforme d'hébergement de podcasts en France. Après un essai gratuit et sans engagement de 14 jours, Ausha propose un abonnement mensuel à 11 euros par mois, ou à 99 euros par an. L'abonnement offre un stockage illimité, des statistiques complètes à ses utilisateurs et la diffusion de votre podcast sur plusieurs services de streaming musicaux.est d'ailleurs également écoutable via Spotify et Deezer