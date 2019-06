Les producteurs de podcasts s'énervent contre les plateformes de rediffusion

Les podcasters vent debout contre les nouvelles plateformes d'agrégation



Le podcast est promis à une transformation radicale



Le lancement il y a tout juste deux semaines de ne s'est pas passé comme son fondateur Mathieu Galet aurait pu l'espérer.Le service se présente comme unde contenus, récupérant les milliers de programmes produits aussi bien par des éditeurs professionnels que des indépendants, souhaitant partager leurs connaissances et leur point de vue à travers le format.Tous ces acteurs déplorent depuis plusieurs jours le manque de communication de la part de Majelan, mais également d'autres services du même type comme Luminary ou Sybel, qui ont récupéré l'intégralité des contenus disponibles sans même les avertir.Plusieurs dizaines de podcasters francophones ont décidé de signer un manifeste pour dénoncer cette situation. Ils se disent «» et s'opposent à ce queou à la diffusion de publicités publiées autour de leurs émissions.Ils demandent également à ces nouveaux entrants, ainsi qu'aux acteurs déjà installés, de «».Cette revendication peut être vue comme une réponse à l'intention de certains éditeurs deafin de maîtriser intégralement la distribution de leurs émissions. Radio France a déjà suggéré cette idée pour mieux gérer la monétisation des contenus produits en interne par les équipes de la Maison de la Radio.Les artisans dusouhaitent quant à eux que leur média conserve sa spécificité, à savoir une diffusion libre et décentralisée, disponible sur toutes les plateformes pour l'ensemble des utilisateurs.Pourtant, le marché du podcast attise l'appétit des grandes plateformes de streaming, comme Spotify , qui souhaitent y investir massivement pour trouver un relais de croissance, quitte à dénaturer l'ADN du média.