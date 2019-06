Shazam reconnait désormais la musique au casque (sur Android)

© Shazam

« Pop Up Shazam », la nouvelle fonctionnalité réclamée depuis longtemps

Quand Apple teste sur Android l'irréalisable sur iOS

Source : Techcrunch

Cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore disponible avec les écouteurs d'Apple, ni même avec iOS de manière générale. Ce qui est plutôt ironique lorsque l'on sait queShazam permettait jusque-là de reconnaître les chansons que vous écoutiez lorsque celles-ci étaient émises par des hauts-parleurs. Désormais, l'application possède une nouvelle fonctionnalité,, qui permet de reconnaître les morceaux que vous écoutez même si vous utilisez un casque ou des écouteurs, via un téléphone ou une tablette Android.Pour détecter ce que vous écoutez, la fonctionnalité « Pop up Shazam » doit être activée. Elle exploite le signal audio grâce à une notification visible en permanence sur l'écran, un peu comme les notifications de conversations Messenger.Pour activer cette fonctionnalité, il vous faut ouvrir Shazam, sélectionner « Mon Shazam » en haut à gauche de l'application, puis accéder aux paramètres et enfingrâce à l'interrupteur « Shazam Pop Up ».En 2018, Apple avait ajouté Shazam dans ses cordes pour quelque. Avec cette nouvelle fonctionnalité, indisponible sur iOS, on peut trouver cela ironique que l'entreprise spécialisée dans la reconnaissance sonore propose en premier lieu une fonctionnalité incompatible avec les produits de la société à laquelle elle appartient désormais.Néanmoins, les Apple addicts peuvent se rassurer : Apple pourrait trouver une solution pourafin qu'il prenne en charge cette fonctionnalité.