L'industrie du podcast pourrait générer un milliard de revenus annuels d'ici 2021

Près de 500 millions de dollars en 2018

Des publicités qui évoluent

Source : The Verge

L'association, regroupant des acteurs de la publicité sur Internet, et le cabinet d'auditse sont penchés sur les chiffres de l'aux États-Unis. D'après eux, la publicité sur ce format devrait continuer de croître dans les prochaines années.2018 a déjà vu le chiffre d'affaires du secteur progresser de façon nette. Sur l'année, les podcasts ont en effet permis de générersur le territoire américain, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2017.Les prévisions demeurent optimistes pour la suite. D'après l'étude, le marché pourrait peser. Le secteur du podcast verrait donc plus que doubler son chiffre d'affaires, et ce, en à peine trois ans.L'industrie comporte de nombreux acteurs, plus ou moins importants. On peut, par exemple, citer les plateformes américaineset, qui ont chacune levé 100 millions de dollars. La société qui mène la troupe est certainement. L'entreprise suédoise a ainsi récemment multiplié les acquisitions de start-up , pour se positionner sur le marché du podcast. Elle entend à présent développer son activité de création de, à destination des annonceurs.C'est en effet cette activité qui génère l'essentiel des revenus de l'industrie. Les programmes audio contiennent ainsi souvent des, qui peuvent être lancées soit par le créateur, soit par l'annonceur lui-même. À l'heure actuelle, c'est la première solution qui est la plus fréquente (63,3 % des publicités en 2018), mais cette proportion est en baisse. Et cette décroissance pourrait se poursuivre, avec les solutions proposées par Spotify directement aux entreprises.Enfin, une autre évolution tend à modifier le paysage publicitaire des podcasts : celui des. Ce format permet de varier les messages promotionnels au fil du temps, contrairement à l'approche classique. En 2018, il était utilisé dans 48,8 % des cas, une hausse de plus de 7 % sur un an.