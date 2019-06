Streaming : Deezer affirme avoir plus de titres dans son catalogue que ses concurrents

Crédits : Deezer

Deezer leader sur le streaming audio en France

Un modèle économique fragile et une entreprise déficitaire

Source : Le Parisien

Dans une interview accordée au Parisien, Louis-Alexis de Gemini, PDG de, affirme agréger plus de 53 millions de titres sur sa plateforme, damant ainsi le pion à ses concurrentsetAvec 2 millions d'abonnés payants dans l'Hexagone,, selon son PDG. La plateforme s'accapare ainsi 35 % des parts de ce marché.», clame le chef d'entreprise.Un succès que Louis-Alexis de Gemini met sur le compte des efforts produits par Deezer pour fournir le plus gros catalogue de musique en streaming du monde. Avec, Deezer se classe ainsi devant Apple Music (50 millions), et loin devant Spotify (35 millions).Malgré une position dominante dans son pays d'origine, Deezer n'est toujours pas rentable. Pas plus que Spotify , ceci étant dit. Une situation qu'explique le chef d'entreprise par la volonté de Deezer de «». Une façon pour Deezer de «», précise le PDG.Question financement d'ailleurs, l'entreprise actuellementvoit son chiffre d'affaires alimenté via deux axes : la publicité de l'offre gratuite (10 %) et les formules par abonnements (90 %).Enfin, sur le sujet épineux de la, Deezer se veut le moteur d'un changement de paradigme. «», déclare Louis-Alexis de Gemini ; en précisant que le Suédois Spotify s'oppose à cette idée et que Apple Music «».