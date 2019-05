Le géant chinois ByteDance prévoit de lancer une application de streaming musical

ByteDance étend son empire

Cap sur l'Inde

Source : TechCrunch

Le groupe chinoisest principalement connu pour son application de partage de vidéos, appelée Douyin en Chine. Mais l'entreprise possède d'autres atouts dans sa manche, et serait sur le point d'en ajouter un nouveau.Ce sont nos confrères américains dequi révèlent l'information. ByteDance aurait l'intention de sortir une application de. Et le lancement ne devrait pas tarder, puisqu'il interviendrait dès la fin de ce trimestre ! Deux versions seraient accessibles :, financée par la publicité, et, payante pour l'utilisateur.Pour ByteDance, le développement d'une telle application est facilité par les discussions déjà menées avec. Il s'inscrit en outre dans une politique plus globale de diversification de l'offre de l'entreprise. Ainsi, plus tôt dans l'année, le groupe a sorti, pour concurrencer Snapchat et WeChat :(messagerie vidéo) et, ou Feiliao en Chine (messagerie classique).D'après, l'entreprise ciblerait en priorité des marchés émergents avec sa nouvelle offre, et principalement l', où ses applications cumuleraient déjàpar mois. Le pays posséderait un potentiel intéressant, puisque 150 millions d'Indiens écouteraient de la musique en ligne.Néanmoins, seule une petite partie d'entre eux serait prête à payer pour ce service. Ce constat a pousséà proposer unede son application, donnant accès à la totalité de son catalogue. Cela a peut-être aussi influencéau moment de créer ses nouvelles offres.Le groupe chinois n'arrive cependant pas nécessairement en terrain conquis sur le. Il y a un mois, le gouvernement avait en effet, accusant l'application de diffuser des contenus inappropriés. Une interdiction qui aura (tout de même) duré une semaine.