Streaming musical : Google est toujours dominé par Spotify, Apple et Amazon

Le streaming musical estampillé Google sur la bonne voie

Google fait évoluer son modèle économique grâce à la musique et à la vidéo

Il y a des marchés que le géantne domine pas, comme le. Cependant, il ne faut pas enterrer trop vite la société américaine, qui aurait dépassé la barre somme toute honorable des, sur un secteur assez nettement dominé par le duopole Spotify (100 millions d'abonnés payants) et Apple Music (50 millions), avec Amazon Music en embuscade (plus de 20 millions d'abonnés).Selon deux sources citées par Bloomberg, le chiffre des 15 millions d'abonnés payants englobe l'audience de ses deux services :, la plateforme « historique » de la société, et, plus récent et découpé en deux offres, l'une gratuite et l'autre payante. Ce dernier serait en tout cas quelque peu biaisé puisqu'il prendrait en compte les utilisateurs qui bénéficient d'une offre promotionnelle ou profitent d'une période d'essai.Si YouTube n'a pour sa part pas décidé de commenter officiellement ces chiffres, la plateforme indique que son nombre d'abonnés aux services Music et Premium a bondi deentre mars 2018 (date de son lancement aux États-Unis) et mars 2019. En France, YouTube Music est disponible depuis le mois de juin dernier.Google prend son mal en patience sur le marché du streaming musical. À juste titre, puisque la firme est historiquement financée par la publicité et n'a pas pris l'habitude depour obtenir un accès à tel ou tel service. Tel est (ou était) son modèle économique. Mais Music Premium vise ainsi à transformer les habitudes qu'ont les utilisateurs avec Google, et inversement.La firme de Moutain View ne se lance pas sur le modèle payant uniquement via la musique. Du côté de la vidéo, YouTube Premium a fait son apparition au même moment que YouTube Music en France il y a près d'un an, et propose un accès à de multiples services et contenus originaux et exclusifs, contre 11,99 euros par mois.