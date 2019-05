YouTube Music pour Android peut désormais jouer vos fichiers locaux

Un mode d'écoute locale limité mais très attendu par les abonnés à YouTube Music



Source : Engadget

Google a visiblement pour objectif de se débarrasser de son propre service deaudio, Google Play Musique, et de mettre en avant, une marque bien plus populaire chez les auditeurs comme chez les artistes.Si la transition n'a pour le moment rien d'officiel, plusieurs signes laissent à penser que Google est à la manœuvre et l'apparition d'une fonction d'écoute de samusicale en est un.L'entreprise teste actuellement ce dispositif chez plusieurs utilisateurs Android. Ils peuvent ainsi récupérer lessur la mémoire de leur téléphone via la rubrique « Device Files » (fichiers locaux).Il y a toutefois certaines limites à la lecture, comme l'impossibilité d'ajouter un titre de sa collection à une liste de lecture ou à une file d'attente contenant des titres disponibles sur YouTube Music . L'option permet néanmoins detoute sa musique en un seul logiciel, un bon point pour faciliter la vie des abonnés au service.