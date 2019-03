Les services de streaming musical contre la hausse de rémunération des artistes

Pixabay

Le secteur du streaming musical n'est pas toujours un allié des artistes

Les plates-formes degagnent souvent beaucoup d'argent, et en reversent une partie aux maisons de disque et aux artistes, correspondant aux fameux droits de diffusion, que l'on nommene rechignaient pas à verser des royalties aux artistes. Seulement, le, l'organisme américain qui fixe le montant des sommes reversées, a décidé d'. Et les plates-formes n'ont pas apprécié.Les quatre sociétés ont faitprise le mois dernier par le CRB, refusant d'octroyer une telle augmentation de rétribution aux artistes. Spotify, Google et Pandora ont à ce propos publié une déclaration commune dans laquelle elles affirment que «».Les relations entre les plates-formes et les artistes sont parfois compliquées. En 2014, la pop star Taylor Swift avait provisoirement retiré son catalogue de Spotify. Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, en avait fait de même peu avant.La plateforme d'Apple, de son côté, est la seule à avoir accepté cette revalorisation sans aller au casse-pipe. Il parait que la musique adoucit les mœurs...