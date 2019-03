Le streaming représente 75 % des revenus de la musique aux US

50 millions d'abonnements payants en streaming

Les ventes physiques bientôt sauvées par le vinyle ?

Source : Les Echos

Le streaming va-t-il tuer l'industrie musicale ? Cette crainte d'autrefois peut faire sourire aujourd'hui, en étudiant les derniers chiffres du marché aux États-Unis.En effet, d'après le dernier rapport de la Recording Industry Association of America (RIAA), le marché de la musique au pays de l'oncle Sam a connu une croissance de 12 %, pour atteindre 9,8 milliards de revenus sur 2018. Des chiffres qui doivent beaucoup au. Car l'année dernière, les plateformes telles que Spotify, Apple Music ou Tidal ont générétotaux de l'industrie musicale américaine. Deux ans plus tôt, cette proportion dépassait à peine les 50 %. Et en 2011, elle n'atteignait même pas les 10 %.Preuve que le streaming fait désormais figure de modèle principal pour la consommation de musique outre-Atlantique, loin devant le téléchargement. Et si la gratuité a pu faire un temps office de norme, les utilisateurs ne rechignent dorénavant plus à payer. Ainsi, le nombre d'abonnés aux plateformes de streaming ne cesse de croître, pour atteindre aujourd'hui lessur le territoire américain.En revanche, si une industrie a effectivement pâti de l'émergence de cette technologie, c'est bien celle du disque. Entre 2017 et 2018, les revenus liés aux ventes de CD ont en effet accusé une baisse de 33 %. À présent, les ventes physiques ne représentent plus que 12 % du chiffre d'affaires du marché de la musique aux États-Unis.Ironie du sort, un des seuls supports physiques à résister à cette crise est... le vinyle, qui avait quasiment disparu dans les années 1990. Il a même connu une augmentation de ses ventes en 2018 ! Au point de finir, à terme, par repasser devant le CD ?