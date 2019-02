Soundcloud va distribuer la musique des artistes indépendants sur les plateformes de streaming

Un service simple pour proposer sa musique au plus grand nombre



Les services de streaming deviennent des maisons de disques



Source : Engadget

Soundcloud n'est pas encore une, mais fait un pas dans cette direction. Le service delance en bêta la fonctionnalité de distribution Premier, disponible pour les abonnés Pro et Pro Unlimited.Le service Premier permet aux artistes indépendants deleurs albums sur toutes les plateformes de streaming concurrentes, dontet, mais également Instagram ou encore YouTube Music.L'outil a été conçu pour être très simple à utiliser. Un bouton «» apparaît dans la console de gestion et il suffit simplement de renseigner quelques métadonnées et de cocher les services sur lesquels on souhaite voir sa musique apparaître. Il est possible également de choisir la date de publication (immédiate ou à une date choisie au minimum deux semaines à l'avance).Soundcloud ne percevra aucun frais sur les sommes gagnées sur le nombre d'écoutes, mais impose quelques conditions aux musiciens pour les accepter dans son programme. Ils doivent être majeurs, et avoir au moins 1 000 écoutes au cours du dernier mois dans les pays où le service diffuse et commercialise ses publicités.Les services de streaming cherchent de plus en plus à renforcer leurs relations avec les, quitte à court-circuiter les maisons de disques traditionnelles. Spotify propose également de distribuer la musique d'artistes indépendants sur sa plateforme. La fonctionnalité est d'ores et déjà disponible aux États-Unis en bêta. Spotify rémunère les artistes à hauteur de 50%, au lieu des 15% après la part récupérée par les maisons de disques