Le français Qobuz va mettre du bon son dans les oreilles des USA

Le plus grand catalogue de musique haute résolution au monde

Une stratégie bien rodée pour les US, calquée sur le modèle européen

a débuté son histoire d'amour avec les États-Unis le 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin ça ne s'invente pas, et fait depuis résonner ses premières notes ensur les terres de l'Oncle Sam. D'ailleurs, le service debasé à Pantin en Seine-Saint-Denis a prévenu ses futurs clients « ricains » : Qobuz se prononce «», histoire d'éviter toute déformation inappropriée.Le service de streamingQobuz fait un vrai pari . Avant lui, certains de ses concurrents, comme Tidal ou Deezer, se sont déjà lancés sur le marché américain. Sans grand succès pour le moment. Car l'écoute dite « high-res » ne demeure encore qu'unque peu ont osé s'approprier, du fait de la nécessité d'un matériel adapté, souvent plus cher que pour une écoute classique.Mais la stratégie de Qobuz est bien ficelée et l'entreprise francilienne est sûre de son fait : «», précise Dan Mackta, Directeur général des opérations américaines de Qobuz. La plateforme propose un impressionnant catalogue deen qualité CD (16 bits) et(24 bits/192 kHz). Le service peut se targuer du plus gros catalogue haute résolution au monde.Aux USA, Qobuz cible «», ajoute Mackta.Qobuz présente aux États-Unis son, identique à celui de la France, composé de quatre offres distinctes : l'offreà 299,99 dollars par an (pour une diffusion en continu en hi-res, plus des avantages sur la boutique de téléchargement Qobuz), l'offreà 24,99 dollars par mois pour une diffusion illimitée en haute résolution, l'offreà 19,99 dollars par mois pour un streaming de qualité CD et l'offreà 9,99 dollars par mois pour une diffusion en continu en qualité MP3.