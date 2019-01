YouTube Music maintenant accessible via les enceintes Sonos

YouTube Music s'invite chez Sonos

Parce qu'il n'y a pas que Spotify Deezer et Qobuz sur le marché du streaming musical,annonce aujourd'hui l'arrivée desur l'écosystème Sonos. Ainsi, le détenteur d'une enceinte connectée Sonos peut dès à présent retrouver YouTube Music sur l'application dédiée Évidemment, cela permet d'accéder aisément à diverses fonctionnalités comme les, pour écouter de nouveaux titres basés sur les goûts de l'utilisateur, sans oublier de découvrir une sélection de morceaux fraîchement mis en ligne, mais aussi les YouTube Charts et bien sûr la Bibliothèque. Tout cela n'est disponible qu'Rappelons queest disponible sur smartphone et sur desktop, et permet, contre un abonnement mensuel de 9,99 €/mois, d'écouter en illimité ses morceaux et artistes favoris.