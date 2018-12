Sony Mora Qualitas : le nouveau service de streaming musical Hi-Res

Le streaming audio Hi-Res selon Sony

Alors que Spotify garde la tête sur le marché du streaming audio, malgré un Apple Music toujours plus agressif, voilà quelance sa propre plateforme :. Sous cette appellation un peu pompeuse se cache une plateforme de streaming audio Hi-Res, capable de diffuser des morceaux en 24 bits/96 kHz.Ainsi, aux côtés des Qobuz et autres Tidal , il faudra donc compter sur Sony avec sa nouvelle plateforme Mora Qualitas, née d'une collaboration avec Rhapsody. Un service toutefois réservé au marché japonais à l'heure actuelle. Côté tarifs, il faudra débourser environpour profiter de cette nouvelle bibliothèque musicale haute-définition. Évidemment, pour profiter pleinement d'une piste audio en haute-définition, il est indispensable d'utiliser du matériel compatible Hi-Res.Rappelons qu'en France, diverses offres de streaming audio Hi-Res sont déjà disponibles, et notamment Quobuz. Une plateforme «» qui plus est, dont l'offre Hi-Res est proposée à 24,99 €/mois, et qui arrive bientôt aux États-Unis