Apple met fin à la fonctionnalité sociale d'Apple Music

Il semblerait que la pomme ait du mal avec les fonctionnalités sociales

Un second coup dur pour les fonctionnalités sociales d'Apple

L'entreprise semble avoir bien du mal à intégrer des fonctions sociales à son offre musicale. Jusque-là, Connect permettait aux utilisateurs de suivre des artistes et de voir leur actualité.Si cette année est marquée par l'annonce de l'abandon de la fonction Connect d'Apple Music, l'histoire d'Apple avait déjà été marquée par la fermeture, en 2012, de la fonction Ping d'ITunes.Lancée en 2010, cette fonctionnalité avait suscité quelque engouement... les premières semaines de son activité, seulement. Alors qu'elle permettait de partager la musique écoutée via le logiciel, elle n'avait malheureusement pas rencontré le succès escompté.C'est donc six ans après la fermeture de Ping qu'Apple a fait une nouvelle annonce : Connect fermera définitivement ses portes le 24 mai 2019. A ce jour, les artistes ne peuvent déjà plus publier de contenus sur leur page, mais leurs publications précédentes sont encore accessibles via le moteur de recherche. Les artistes peuvent néanmoins toujours proposer leurs playlists et mettre à jour leur photo de profil.Si beaucoup d'artistes sont présents sur, peu ont fait usage de cette fonctionnalité, de même pour le public : une fois l'engouement de la nouveauté retombée, le service a rapidement été oublié. La fermeture définitive de la fonctionnalité en mai prochain ne devrait donc pas faire beaucoup de bruit.