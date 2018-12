Bohemian Rhapsody est la chanson du 20e siècle la plus streamée

Source : Digital Trends

Le groupe deanglais continue de déchaîner les passions !Après la sortie couronnée de succès du filmsur la vie de, Queen continue de marquer l'actualité avec unhistorique.Universal Music Group annonce dans un communiqué que Bohemian Rhapsody, le titre opéra-rock emblématique du quatuor, est aujourd'hui la chanson composée au XXème siècle la plussur les plateformes numériques avec 1,6 milliard d'écoutes, dont 600 millions sur Spotify et 750 millions de visionnages du clip sur YouTube.Le titre, long de 6 minutes, avait effrayé la maison de disques du groupe à sa sortie en 1975. 43 ans plus tard, le public a donné raison au caractère visionnaire deet fait de Bohemian Rhapsody larock la plus écoutée en ligne de tous les temps.