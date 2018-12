Avec Spotify Wrapped, revivez votre année 2018 en musique

Spotify Wrapped, pour vivre l'année en musique

Pour fêter dignement la fin d'année, Spotify lance une nouvelle fonction Wrapped (ou «»).Cette dernière permet notamment de profiter d'une toute nouvelle playlist automatisée, en fonction des différents titre écoutés dans le courant de l'année.Le géant du streaming musical va encore plus loin, puisqu'il propose notamment aux abonnés de découvrir par exemple le premier titre écouté en 2018, le genre musical favori, l'artiste le plus écouté, le Top 100 des titres les plus streamés ou encore le nombre d'heures passées à écouter Spotify. La plateforme propose également une playlist « Votre Face Cachée », composée uniquement d'artistes et de genres qui sortent des habitudes de l'abonné.Pour accéder à Spotify Wrapped et découvrir votre parcours musical en 2018, il suffit de se rendre directement sur ce lien