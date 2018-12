La plateforme musicale Mixcloud propose de soutenir les artistes de votre choix

© Mixcloud

Un soutien à partir de 2,99 €/mois

Rémunérer tous les ayants droit

Source : TechCrunch

est une plateforme de streaming musical, concurrente d'acteurs tels que Soundcloud , qui est principalement utilisée pour écouter de longs formats audio, comme des podcasts ou des DJ sets. L'entreprise britannique a lancé un nouveau service qui a pour but de rapprocher les artistes de leur communauté.offre ainsi la possibilité aux auditeurs inscrits sur le site de souscrire un. L'idée, pour ces derniers, est de pouvoir bénéficier d'une rémunération pour leur travail artistique. Le prix de l'abonnement est fixé au départ à, mais ils peuvent eux-mêmes décider de le positionner à un niveau plus élevé.Plusieurs artistes se sont déjà laissé convaincre, tels que les DJ Afrojack et Nicole Moudaber, au même titre que des radios comme Brooklyn Radio et Soho Radio. Et Mixcloud invite tous les créateurs intéressés à se manifester.Du côté des utilisateurs, le premier avantage de l'abonnement réside dansaux artistes de leur choix, mais cela leur donne également la possibilité de télécharger les sons pour une écoute offline, ou encore de consulter la liste des titres joués. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont actuellement en cours de développement, afin de rapprocher les abonnés des artistes.Mais l'argent recueilli par la plateforme a également pour objectif de, par exemple dans les DJ sets. À l'instar de YouTube, Mixcloud entend participer à l'élaboration d'un «» dans la musique.Si Google possède Content ID , la plateforme de streaming musical possède, elle aussi, sa propre technologie d'identification. Grâce à des partenariats signés avec des groupes comme Universal, Sony ou Warner, elle a développé un système permettant d'identifier automatiquement les titres joués dans les contenus mis à disposition. De quoi répartir équitablement les 2,99 € mensuels.