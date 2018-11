Qobuz, le streaming français audio haute qualité se lancera aux USA en 2019

Des tarifs calqués sur la version française

Une concurrence féroce

Lancée en 2007,est une plate-forme de streaming musical qui s'adresse aux audiophiles éclairés. Si elle dispose d'un abonnement classique donnant accès à sa bibliothèque de chansons en MP3, elle offre également - à l'instar de Tidal - une souscription plus onéreuse permettant aux abonnés d'écouter de la musique au format FLAC 16 et 24-bits.Déjà déployé dans 11 pays européens, Qobuz rêve d'Amérique. Deadline rapporte que l'entreprise française venait de dévoiler le prix de ses abonnements, qui s'étalentselon la formule choisie. Des tarifs identiques à ceux pratiqués par le service en France.Pour 9,99 $, les futurs abonnés américains auront droit à un catalogue deau format MP3. Une formule intermédiaire sera proposée à 19,99 $ par mois et accordera l'accès à la même discothèque, mais dans une qualité CD en FLAC 16-bits / 44,1 kHz. Enfin, pour 24,99 $, Qobuz ouvre l'écoute à plus de 170 000 albums en streaming Hi-Res au format FLAC 24-bits jusqu'à 192 kHz.Cette dernière formule est d'ailleurs proposée en paiement unique annuel de 299,99 $ et permet d'obtenir des réductions sur l'achat d'albums Hi-Res dans la boutique dédiée. Ces albums sont proposés dans une version sans DRM.Dans un pays, Qobuz a-t-il une chance de se faire une place ? Cela reste à prouver. D'autant que l'entreprise française pâtit déjà d'une certaine méconnaissance du public dans son pays d'origine.Rappelons enfin qu'aux États-Unis, une offre de streaming haute-définition est également proposée par- une entreprise qui a su se trouver des porte-parole particulièrement glamour en la personne de Jay-Z, Daft Punk ou encore Rihanna.Pourtant, à en croire Deadline, Qobuz a une carte à jouer sur le catalogue jazz et classique, particulièrement maigre sur les autres plates-formes américaines. Une niche dans laquelle le service français pourrait donc bien s'engouffrer pour faire la différence.