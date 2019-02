La librairie musicale gratuite Free Music Archive va fermer ses portes

Des musiques gratuites, de bonne qualité, en accès légal

Des subventions divisées par trois

Source : The Verge

». C'est le slogan de la, encore en ligne pour quelques jours. À partir du 16 novembre, le site devrait être inaccessible.La Free Music Archive a été créée en 2009, par la station de radio du New Jersey WFMU. L'idée était alors de créer une bibliothèque regroupant une banque conséquente deLa plateforme a ainsi permis à de nombreux artistes de proposer leurs créations et à une grande communauté d'utilisateurs de découvrir de nouveaux talents. Ces derniers partageaient leurs œuvres sous licence, plus souple que le droit d'auteur traditionnel, afin de faciliter leur diffusion.Malgré une communauté importante, la Free Music Archive fait face à des. Un manque de fonds provoqué en particulier par la réduction des subventions accordées par le, agence culturelle fédérale des États-Unis. Le montant octroyé pour l'année à venir correspondrait en effet au tiers de la somme reçue par le passé.Initialement, la fermeture était prévue au 9 novembre, mais elle a été repoussée d'une semaine, car des discussions sont en cours avec des organisations qui pourraient reprendre le projet.Dans le pire des cas, l'ensemble de la base de données audio restera accessible grâce au site archive.org et à sa. Mais elle ne sera plus enrichie de nouvelles œuvres, qui devront trouver une nouvelle plateforme pour donner de l'écho à leurs mélodies.