SoundCloud intégré aux plus grands logiciels pour DJ

Les titres disponibles dans SoundCloud accessibles aux DJ

Le streaming, le futur pour le « workflow » des DJ

va permettre auxd'utiliser des titres directement endans leurs logiciels de mixage. SoundCloud va donner accès à son immense banque de titres aux utilisateurs de logiciels édités par plusieurs acteurs reconnus du marché. Un accès à 200 millions de titres, qui a pour objectif deC'est ainsi qu'un partenariat a été mis en place avec plusieurs poids lourds de la musique : Native Instruments Traktor VirtualDJ , DEX3, Mixvibes et DJuced (Hercules).La possibilité de mixer en live des titres issus du catalogue SoundCloud sera une première ! Il sera nécessaire pour les DJ de disposer d'un compte SoundCloud Premium (Go). Celui-ci permet d'accéder à l'entièreté du catalogue, de réaliser une synchronisation off-line, et enlève également la publicité, tout en proposant un accès à une qualité audio optimale. Des points essentiels pour éviter de mixer et d'avoir au milieu d'un set une publicité, le tout avec une qualité digne d'un mp3 mal encodé.Selon le PDG de SoundCloud, Kerry Trainor, cette évolution est logique, et répond à la demande de nombreux DJ. «».Les DJ, et plus largement toute la communauté de la musique électronique, sont essenties pour SoundCloud.L'accès à toute la librairie de titres de SoundCloud directement dans les logiciels concernés par cette annonce sera mise en place progressivement dans les mois à venir. La compatibilité avec les produits Serato n'arrivera, elle, qu'en 2020.