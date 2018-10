Soundcloud va proposer de la musique "sans perte" à ses abonnés Go+

30 millions de titres haute qualité

Le streaming sans compression est encore très limité

va proposer une nouvelle qualité d'écoute à ses abonnés. Les utilisateurs ayant souscrit à l'offre Go+ vont profiter d'une haute qualité dite « sans perte » par le service sur 30 millions de titres présents dans le catalogue.Le service deindique à The Verge que les morceaux uploadés non compressés ou à haut taux d'encodage seront proposés au maximum en256 kbps, le meilleur début proposé par Soundcloud aujourd'hui. Il suffit pour en profiter de sélectionner l'option dans les préférences de streaming de l'application.Si Soundcloud offre une amélioration bienvenue de la qualité d'écoute sur son service, elle ne va pas aussi loin que ses concurrents. Tidal, Qobuz ou encore Deezer proposent eux une option de, ou sans compression, pour les plus mélomanes de ses utilisateurs.Les trois services proposent ces options à un tarif plus élevé, en moyenne 20€/mois au lieu de 10€ pour une offre de streaming classique. Spotify travaillerait également sur une offre de streamingLes morceaux sont diffusés en, un codec de compression audio sans perte qui offre plus de richesse à l'utilisateur dans l'écoute de ses morceaux. Une telle option s'accorde parfaitement à l'explosion des ventes de casques audio haut de gamme, qui offrent une excellente qualité audio même en mobilité. Le FLAC est de plus supporté par tous les systèmes d'exploitation mobiles. Android évidemment, mais iOS également depuis 2017, une surprise connaissant le peu d'ouverture d'Apple vis-à-vis des standards informatiques.