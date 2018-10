Winamp va renaître de ses cendres en 2019

Un nouveau lecteur multimédia complet

Disponible sur smartphone !

Le très populaire (en son temps) logiciel Winamp s'apprête à effectuer son grand retour !Celui qui a été lancé en avril 1997 - et qui a permis à des millions d'utilisateurs de lire leurs MP3 favoris - va revenir sous la forme d'un tout nouveaucomplet. Sobrement baptisé, ce projet promet de faire revivre, tout en proposant les fonctionnalités modernes indispensables à tout player qui se respecte.Ainsi, Winamp 6.0 permettra notamment aux utilisateurs de lire les MP3 stockés en local, mais également ceux dans le cloud, sans oublier la possibilité d'écouter podcasts, radios en streaming et autres playlists mises au point par l'utilisateur. Un Winamp qui va renaître de ses cendres grâce à Radionomy, la société qui a racheté le logiciel en 2014.Cette nouvelle version du logiciel empruntera évidemment la voie de la mobilité, avec une disponibilité prévue sur iOS et Android, en plus d'une version desktop. A l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les services de streaming qui seront intégrés au nouveau Winamp. Impossible donc de savoir si ce dernier sera compatible avec des applications telles que Spotify, Deezer, Apple Music et autres Google Music.A noter que Winamp dispose déjà d'un site officiel , avec une nouvelle version 5.8 qui sera disponible très prochainement. En attendant cette version 6.0 prévue pour 2019, il est toujours possible de télécharger Winamp sur PC ou sur Mac, histoire de se rappeler le bon vieux temps.