Malgré le succès du streaming, 38% des mélomanes piratent encore leur musique

Relayée par le quotidien britannique The Guardian, le rapport de l'IFPI (PDF) dresse un constat inattendu des habitudes de consommation des mélomanes à travers le monde.Sur un échantillon représentatif de 19 000 personnes âgées entre 16 et 64 ans, réparties dans 18 pays du monde,écoutent de la musique de manière illégale.Si les belles heures d'eMule sont derrière nous, les mélomanes d'aujourd'hui utilisent majoritairement (32%) le ripping de flux audio en provenance d'un service de streaming. Quantité de logiciels permettent de récupérer la piste audio des clips diffusés sur, par exemple.23% des sondés déclarent télécharger de la musique en direct download depuis des sites de partage de fichiers, ou par torrent. Enfin, 17% trouvent leur musique illégalement en passant simplement par un moteur de recherche. raconte David Price , directeur des analyses de l'IFPI au Guardian.De manière générale, les pirates musicaux téléchargent illégalement afin de ne pas avoir à payer un abonnement à l'une des plates-formes de streaming musical, dont le prix moyen de l'abonnement se situe autour des 10€ mensuels.Au Guardian, Price évoque la quasi-absence de ripping en provenance des plates-formes telles queou, et pour cause : elles sont pour luiDiv Clubic "Lire aussi"En revanche, l'analyste pointe du doigt un certain laxisme du côté de YouTube, qui donne libre accès à des millions de titres sous licence qu'il est très facile de télécharger illégalement. En effet, à la question « Pourquoi n'utilisez-vous pas les services de streaming payant ? », les interrogés ont répondu à 35% que tout ce qu'ils veulent écouter est disponible (gratuitement) sur YouTube.Un état de fait que devrait changer profondément la directive européenne sur le droit d'auteur, si elle devait être adoptée définitivement en janvier prochain. En effet en vertu du très controversé article 13 de la législation, YouTube et consorts pourraient être rendus responsables de la fuite de contenus sous copyright.