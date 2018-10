Spotify célèbre son 10e anniversaire avec 16 858 080 années de musique diffusées

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Spotify fête ses 10 ans avec des chiffres clés

Drake roi de Spotify ?

Ed Sheeran roi de Spotify (aussi) ?

En ce mois d'octobre 2018,célèbre donc une décennie de musique, et rappelle que la plateforme a aidé de nombreux mélomanes à travers le monde à profiter de leurs artistes préférés d'une part, mais aussi de découvrir de nouveaux talents.Le site revendique aujourd'hui donc un total de 180 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, répartis sur plus de 65 pays. Au passage, le groupe annonce avoir reversé pas moins deSpotify compte plus de, et plus de 3 milliards de playlists. Depuis 2008,... pas mal non ?Evidemment, cette première décennie passée est l'occasion pour Spotify de donner quelques statistiques intéressantes concernant les titres les plus écoutés sur la plateforme depuis sa création. A ce sujet, il est intéressant de noter que jamais un même artiste ne s'est adjugé le titre de "". A moins bien sûr que 2018 ne soit une nouvelle fois l'année de Ed Sheeran ou de Drake...2008 - The Killers « Human »2009 - Black Eyed Peas « I Gotta Feeling »2010 - Eminem/Rihanna « Love The Way You Lie »2011 - Don Omar/Lucenzo « Danza Kuduro »2012 - Gotye/Simbra « Somebody that i Used to Know »2013 - Macklemore/Ryan Lewis « Can't Hold Us »2014 - Pharell Williams « Happy »2015 - Major Lazer « Lean On »2016 - Drake « One Dance »2017 - Ed Sheeran « Shape of You »Spotify a également dressé la liste des titres les plus streamés de tous les temps, et c'est Ed Sheeran qui est en tête avec Shape of You. A noter que One Dance de Drake occupe la seconde place, mais c'est bien le chanteur canadien qui est en tête des artistes les plus streamés de tous les temps sur Spotify.1 - Ed Sheeran - Shape Of You2 - Drake - One Dance3 - The Chainsmokers, Halsey - Closer4 - Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)5 - Ed Sheeran - Thinking Out Loud6 - Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On7 - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix'8 - Justin Bieber - Love Yourself9 - Justin Bieber - Sorry10 - The Chainsmokers - Don't Let Me Down1 - Drake2 - Ed Sheeran3 - Eminem4 - The Weeknd5 - Rihanna6 - Kanye West7 - Coldplay8 - Justin Bieber9 - Calvin Harris10 - Ariana Grande