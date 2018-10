Soundcloud Premier : comment les indés vont (enfin) pouvoir gagner de l'argent

Hadrian / Shutterstock.com

SoundCloud Premier désormais ouvert

Les conditions pour bénéficier de SoundCloud Premier

En se vantant d'accueillir les contenus musicaux de plus de 20 millions de créateurs,fait incontestablement partie des acteurs majeurs de la musique en ligne. Mais pour le moment, le programme de monétisation baptisé SoundCloud Premier n'était réservé qu'à certains créateurs, invités directement par la plate-forme. Désormais, SoundCloud Premier va être accessible aux créateurs qui disposent d'un compte Pro ou Pro Illimité.A quoi faut-il s'attendre ? A des revenus issus des écoutes, et à des outils pour développer l'interaction avec les fans. Sur le volet financier,a indiqué à nos confrères deque les artistes pourront toucher 55 % des revenus publicitaires générés par les écoutes de leurs morceaux. Il s'agit d'une rémunération plus importante que chez le concurrent Spotify (50%).Des revenus issus directement de partenariats avec des marques sont également possibles, comme cela a été testé en version bêta avec certains artistes. Aucun détail n'est pour le moment disponible.Pour bénéficier du programme SoundCloud Premier, les utilisateurs doivent (en plus du compte Pro ou Pro Illimité) respecter quelques conditions. Seuls les contenus musicaux originaux peuvent être monétisés, et les titres ne doivent pas faire l'objet d'un signalement pour atteinte aux droits d'auteur. Impossible pour le moment de monétiser des remix et autres mixtapes. De plus, la personne en charge du compte doit être majeure.Petite subtilité, il faut également avoir cumulé au moins 5 000 écoutes sur un mois dans les pays où SoundCloud propose un programme payant pour pouvoir accéder à SoundCloud Premier. Pour rappel, cette liste de pays comprend les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et enfin la Nouvelle-Zélande.