Led Zeppelin : un service de streaming dédié à leurs concerts ?

Un brevet déposé à l'Office des marques des Etats-Unis

Goodies et vêtements à l'effigie du groupe

Le mythique groupe de rocka marqué toute une génération d'adolescents et d'adultes, et continue aujourd'hui d'animer toute une communauté de fans. Pour certains, dont la naissance est survenue bien après la dissolution du groupe en 1980 - suite à la mort du batteur John Bonham, alias Bonzo, à l'âge de 32 ans -, il fut impossible de vivre en direct l'un de leurs concerts. Bien qu'une représentation eu lieu à l'O2 Arena, en 2007.Led Zeppelin compte quelque combler ce manque. Comment ? En lançant uneconstituée des morceaux interprétés lors des show en direct, croit savoir le site LedZepNews . Intitulé Led Zeppelin Experience, le service en question n'en est qu'à sa forme préliminaire : seul un brevet déposé par les avocats du groupe à l'constitue l'avancée du projet.Mais ce brevet n'a rien d'anodin : en avril dernier , ce même type de fichier avait été enregistré au Royaume-Uni et en Europe, laissant déjà présager le développement d'un tel concept, qui référencerait uniquement la discographie jouée en live. Le leader et guitariste du groupe, Jimmy Page, ne cachait d'ailleurs pas ses ambitions lors d'une interview accordée au Planet Rock Magazine en février dernier. avait déclaré le compositeur , visiblement déterminé à conserver l'âme de son collectif. Outre un grand nombre deet vêtements spécialement imaginés pour ses fidèles, Led Zeppelin pourrait ici se donner un nouveau souffle en ressuscitant ses spectacles d'antan au travers d'une alternative plus moderne, à savoir une plateforme de streaming musical entièrement dédiée.