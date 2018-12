Le streaming musical représente 75 % des revenus de l'industrie musicale US

Le téléchargement à la traîne

semblent continuer de séduire de plus en plus. En effet, selon les derniers chiffres de la, ils ont représenté , à eux seuls,de l'industrie de la musique aux USA, pour les 6 premiers mois de cette année.Bien que le chiffre d'affaires global de l'industrie ait augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière, atteignant la somme de 4,6 milliards de dollars, la croissance elle, semble toutefois commencer à ralentir. En effet, alors qu'elle enregistrait une augmentation de près de 20 % entre les premiers semestres de 2016 et 2017, elle n'a, cette année, atteint "que" 10 %. Une croissance qui continue donc, mais de manière moins fulgurante que ces les années passées.Et si le streaming musical se porte bien, avec une augmentation des taux d'abonnements payants à ces services d'environ 1 million par mois,, eux, semblent avoirLes téléchargements n'ayant représenté pour ce premier semestre 2018, que 12 % des revenus de l'industrie, contre 19 % l'année dernière. Les ventes de CD quant à elles, ayant connu une chute de pas moins de 41 %.Si les revenus générés par les services de streaming musicaux ont dépassé ceux produits par le téléchargement depuis 2015, il y a fort à parier que cette tendance continue de se confirmer dans les années à venir. Ces services proposant finalement, à l'heure d'aujourd'hui, des fonctionnalités permettant de remplacer parfaitement le téléchargement numérique, comme la lecture hors connexion par exemple, et à moindre coût.