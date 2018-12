Les abonnements aux services de streaming dépassent désormais les ventes de CD

Le streaming audio en hausse de 40% par rapport à l'an passé

Les artistes français ont la côte

Quelle rémunération pour les artistes ?

Les abonnements aux services de streaming audio commeourapportent désormais plus d'argent que les ventes de disques.C'est en tout cas le constat dressé par le SNEP , qui relève par ailleurs dans son dernier rapport un constat plutôt reluisant pour les artistes français.Entre le premier semestre 2017 et celui de 2018, le SNEP a enregistré une hausse de 40% du volume d'écoutes en streaming. Sur les six premiers mois de l'année, les Français ont écouté pas moins deà la demande.Des écoutes qui proviennent pour les trois quarts d'utilisateurs disposant d'un abonnement payant au service de leur choix. Un chiffre qui a triplé par rapport à 2015.Le SNEP dresse également le palmarès des artistes les plus écoutés sur les plates-formes de streaming. Les plus chauvins seront ravis d'apprendre que sur les 20 artistes les plus écoutés,Enfin, francophones aurait été plus exact - les plus avertis ne manqueront pas de reconnaître le rappeur belge Damso dans le classement.Du reste, l'avenir semble pavé de strass et de paillettes pour la jeune génération d'artistes français. Le SNEP remarque que 54 jeunes artistes ont enregistré cette année leur premier album dans le TOP 200 streaming, et que 45% de ces disques ont été produits en France.D'aucuns pourraient se réjouir de la dématérialisation des contenus audio, mais ce ne sont certainement pas les artistes qui se montreront les plus élogieux envers ce système.En règle générale, pour chaque écoute (rémunérée entre 0,0006 centime et 0,016 centime), la plate-forme de streaming reverse 70% de la somme aux ayants droit, c'est-à-dire à la maison de disques ou les producteurs. Une somme perçue sur laquelle ces mêmes ayants droit conservent près de 90% du montant, avant de verser le reliquat aux artistes.Ainsi, pour un titre rémunéré à 0,0038€ par Spotify,. Autrement dit, pour gagner l'équivalent de 1500€ en streaming, un artiste doit totaliser plus de 563 909 écoutes sur une plate-forme.Une situation idéale pour des artistes très populaires qui caracolent à la tête des charts, mais très problématique pour les indépendants qui peinent à émerger de la masse.