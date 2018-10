Adobe dévoile Premiere Rush CC, les Youtubeurs en ligne de mire

Premiere Rush CC et la gestion multiplateforme

Une solution de montage vidéo idéale pour les Youtubeurs ?

vient compléter la suite d'applications proposées par, et se veut être la version "simple" de Premiere Pro. Ainsi, tout comme il est possible d'utiliser Lightroom et Lightroom CC, voici désormais une version plus accessible et facile à prendre en main de Premiere.On retrouve dans l'interface épurée les principales fonctionnalités classiques de Premiere : l'ajout de titres, la mise en place de transitions ou encore l'ajustement des couleurs, du volume sonore et du cadrage. Tout peut se faire en quelques clics. Ou en quelques gestes de la main, car Premiere Rush CC est une version multiplateforme.. Premiere Rush CC joue à fond la carte de la complémentarité entre les terminaux et permet notamment deGrâce à Creative Cloud CC, vos projets peuvent être créés sur votre Mac, puis modifiés sur votre iPad, avant de revenir sur un ordinateur équipé de Windows. Le flux de travail s'en voit grandement facilité. D'autant que l'interface est similaire entre la version smartphone ou la version desktop. Cela n'est pas le cas chez le concurrent iMovie.Facile à prendre en main, adapté à une utilisation nomade et à plusieurs plateformes, Premiere Rush CC possède tous les critères du logiciel de montage vidéo idéal. Toutefois, il n'est pas pensé pour celles et ceux qui réalisent des montages occasionnels, et qui ont ainsi un besoin ponctuel. En effet, Premiere Rush CC est. Il s'adresse donc directement aux créateurs de contenus et autres professionnels qui ont un besoin régulier pour accéder à un outil de montage.Autre indice qui nous permet de comprendre que ce Premiere Rush CC est destiné aux vidéastes « réguliers », des fonctionnalités d'export sont intégrées directement dans l'interface avec les liens vers YouTube, Facebook ou encore Instagram. Un service qui va plaire aux Youtubeurs ? Premiere Rush CC s'adresse directement à eux, et est déjà annoncé comme évolutif dans les mois à venir, grâce aux retours des utilisateurs.