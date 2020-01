Vous pourrez bientôt générer des GIF avec PowerPoint !

Des propriétés personnalisables

Enregistrer des graphiques sous forme d'images

Source : Neowin

Les inscrits au programme Office Insider, abonnés au « Canal mensuel (ciblé) » (avec des mises à jour chaque mois), ont vu apparaître quelques nouveautés dans la version 2001 (build 12430.20050) de leur suite logicielle.La plus notable d'entre elles concerne PowerPoint. Dorénavant, Microsoft permet en effet de créer des GIF à partir des présentations. Pour cela, il suffit de se rendre dans « Fichier », puis « Exporter » et « Créer une image GIF animée ». Plusieurs options sont alors paramétrables, dont la durée passée sur chaque diapositive (par défaut, le minimum est fixé à une seconde). À l'arrivée, le GIF contiendra tous les éléments enregistrés, y compris les animations et les transitions.Cela signifie que l'outil peut, d'une part, être utilisé comme un nouveau format de présentation, mais aussi comme un véritable générateur de GIF. Sur son blog consacré à Office Insider , Microsoft donne ainsi l'exemple de la création d'une signature animée ou d'une galerie d'images dynamique.Par ailleurs, la mise à jour comporte également une nouvelle fonctionnalité pour Word et Excel. Dans ces logiciels, il sera à présent possible d'enregistrer des objets, tels que des formes géométriques, des icônes ou des graphiques, sous forme d'images, via un clic droit sur l'élément.Enfin, Outlook bénéficie, lui aussi, de quelques améliorations, en particulier quant à la pertinence de son moteur de recherche et à la possibilité pour les entreprises d'établir des normes pour les noms de groupe.Ces ajouts sont pour l'heure uniquement disponibles dans Office Insider, qui permet de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités de la solution. Microsoft attend donc les retours de ses « insiders » avant de déployer plus largement ces outils, moyennant quelques améliorations le cas échéant.