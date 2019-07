Microsoft Word : 1 milliard d'installations pour la version Android

Microsoft Word est la première application à avoir dépassé le milliard de téléchargements

Un nombre de téléchargements multipliés par deux en un an,doit-il remercier les pré-installations de ses partenaires ?Le, notamment dans l'univers professionnel, est un outil basique. Et si aujourd'hui de plus en plus de personnes et d'entreprises délaissent la suite Microsoft pour une autre basée sur le Cloud,reste populaire.À tel point qu'en un an, le logiciel de productivité a. En passant de 500 millions de téléchargements à un, Word maintient sa position de favori en matière de traitement de texte.Toujours est-il que ce type d'application est très souventsur les smartphones, notamment ceux de la marque Samsung, avec qui Microsoft a un partenariat. Ainsi, il est fort probable que le nombre de téléchargements soit faussé... et nul doute que certains utilisateurs n'ont jamais utilisé l'application.