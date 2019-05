Build 2019 - Microsoft "Ideas", l'IA qui va bientôt améliorer votre rédaction sur Word

Microsoft

Un véritable assistant personnel de l'écriture

Une fonctionnalité qui sera disponible en 2019

Le géanta fait plusieurs annonces lors de la conférence Build 2019, ce lundi 6 mai 2019, parmi lesquelles l'arrivée d'une toute. Nommé(traduit « Idées » littéralement), l'outil promet de franchir un pas en matière de correction et d'aide à l'écriture, grâce àLa nouvelle fonctionnalité Ideas sera proposée très prochainement sur la version online de l'éditeur de texte Word, accessible via le service cloud Microsoft OneDrive. Celle-ci promet d'offrir aux utilisateurs et rédacteurs une aide supplémentaire, outre « Orthographe », dans l'écriture de leurs documents et textes.Vous l'avez compris, Microsoft Ideas ne se contentera pas de simples vérifications orthographiques mais. Cette assistance se matérialisera notamment par des suggestions de modifications grammaticales mais aussi par la réécriture complète de phrases entières,Ideas devrait ainsi être capable de détecter une répétition de mots et proposer comme correction des synonymes ou une phrase alternative, tout en justifiant auprès de l'utilisateur son choix d'employer tel mot ou expression plutôt qu'un ou une autre. Ideas devrait aussi intégrer une option « Word Designer », qui devrait aider l'utilisateur à « styliser » certaines parties de son document, comme un tableau par exemple.La fonctionnalité pourrait être disponible sous forme d'aperçu d'ici le mois de juin pour les clients Office 365, et être