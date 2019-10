Microsoft Excel a été téléchargé plus d'un milliard de fois (oui oui) sur le Play Store

Une volonté de pousser Office sur tous les supports

Les applications bureautiques de Microsoft ont trouvé un second souffle sur Android. Après Word et OneDrive, c'est au tour du tableur Excel de passer la barre du milliard d'installations sur le Play Store Seules quelques applications très populaires ont dépassé ce seuil symbolique. En franchissant celui-ci, Excel valide une nouvelle fois la stratégie poussée par Satya Nadella d'ouvrir les services Microsoft à toutes les plateformes possibles.Microsoft peut également remercier Samsung. L'éditeur américain a signé un partenariat avec le constructeur pour que soient installées par défaut ses applications sur les smartphones et tablettes Galaxy, ce qui a rapporté au bas mot plusieurs dizaines de millions d'installations supplémentaires d'Excel au fil des années.