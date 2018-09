Microsoft Excel : prenez une photo, elle se convertit en feuille de calcul

Convertir une photo en feuille de calcul

De la suite dans les Ideas

n'a pas fait qu' annoncer Office 2019 récemment. Au cours de sa conférence Ignite, l'entreprise de Redmond a également dévoilé une fonctionnalité excitante pour une application qui ne l'est pas moins :Dans les prochaines semaines, une mise à jour majeure d'fera son apparition et apportera la fonctionnalité Insert Data from Picture avec elle.Comme son nom l'indique, celle-ci vous permettra de prendre en photo un jeu de données, qu'Excel se chargera de convertir en feuille de calcul.Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle est de sortie chez Microsoft, et vous permettra de sauter la douloureuse étape de la saisie des données.Lors de sa conférence professionnelle, Microsoft a également présenté une nouvelle fonctionnalité :D'abord déployé dans Excel puis dans PowerPoint, Ideas analysera les données de vos documents pour en tirer des conclusions. Des diagrammes, courbes et bien d'autres visualisations seront alors créées pour vous donner un point de vue différent sur les données et faciliter leur compréhension.Une innovation qui permettra peut-être à Excel de remonter dans les bonnes grâces des utilisateurs - Google Sheets bénéficiant d'une fonctionnalité similaire depuis déjà 2 ans.