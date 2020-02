L’application Office de Microsoft est désormais disponible sur iOS (avec un mode sombre)

Microsoft Office est disponible sur l'AppStore

Source : Mashable

Nous vous en parlions ce lundi , avec la parution de l'application pour les utilisateurs Android. Une volonté affichée par Microsoft depuis novembre, qui souhaitait centraliser ses services phares. C'est désormais chose faite.Les déclinaisons individuelles de Word, Excel et PowerPoint sont toujours téléchargeables. L'intérêt d'une telle mutualisation des applications est de permettre à l'utilisateur d'effectuer toutes les tâches en un seul endroit.Microsoft autorise même quelques nouvelles fonctionnalités : numérisation PDF, prise de note rapide, lecture des QR codes pour ouvrir des liens, transfert de fichiers entre appareils ou encore conversion d'images en document Word et Excel modifiables.Autre particularité de cette version iOS : la prise en charge du mode sombre. De quoi suivre la tendance qui plaît à bon nombre d'utilisateurs, déjà adoptée sur certaines versions Pour les possesseurs d'iPad, il faudra cependant patienter : le support n'est pas encore proposé, Microsoft indique que c'est «». C'est d'ailleurs la même chose du côté des tablettes sous Android et des Chromebooks...