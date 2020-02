Il existe désormais une application Android unique qui centralise Word, Excel et PowerPoint

© Microsoft

Microsoft Office, l'application qui combine les outils de productivité

Si les trois applications existaient déjà, il fallait les télécharger séparément. Microsoft a entendu la plainte de certains usagers et a décidé de centraliser ses services en une application Office. Un service pour le moment limité à Android.La centralisation de ces trois outils permet notamment l'accès à l'ensemble des fichiers de votre compte Google et le travail collaboratif. Microsoft fait donc le choix inverse de Google, qui a préféré décliner ses services en plusieurs applications, il y a quelques années.La connectivité OneDrive ou la numérisation de fichiers PDF sont dorénavant prises en compte. Le scanner Office Lens est également inclus, tout comme la lecture des QR Codes. Microsoft peut aussi se targuer d'une meilleure optimisation de la place requise par cette application.Pour l'heure, l'application Office est uniquement disponible pour les utilisateurs d'Android. On peut néanmoins s'attendre à un déploiement sur l'AppStore dans les prochaines semaines. En outre, il n'y a pas (encore) de support pour les tablettes ou les Chromebooks... alors que chacune des trois applications, séparément, est adaptée à ces terminaux.