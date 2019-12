Microsoft teste son app Teams sur Linux (c'est les développeurs qui vont être contents)

© Microsoft

Une version pas encore totalement aboutie

Microsoft entretient le mystère pour la suite

Aujourd'hui, les logiciels du pack Microsoft Office pour ordinateur ne sont disponibles que sous Windows (évidemment) et sous macOS. Mais depuis hier, cette compatibilité a connu une légère extension, qui pourrait s'intensifier à l'avenir.En effet, dans un billet de blog , l'entreprise de Satya Nadella a annoncé que son application Teams était désormais disponible sous Linux. Il est ainsi possible de télécharger les fichiers, aux formats .deb et .rpm, nécessaires à l'installation du logiciel. Il ne s'agit toutefois pas d'une version définitive, mais d'une preview publique : la firme invite donc ses utilisateurs à lui faire part de leurs retours, afin d'améliorer le produit.Lancé en 2017, Microsoft Teams est un outil de collaboration, notamment destiné à un usage en entreprise. Il offre plusieurs fonctionnalités pour le travail d'équipe, dont le chat, les vidéoconférences, les appels, ou encore le partage d'écran. Il se positionne ainsi comme un concurrent de Slack , un des acteurs majeurs du marché, qui propose également une version bêta pour Linux. Teams revendique aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs actifs chaque jour.Avec cette annonce, Microsoft entend se rapprocher de ses clients professionnels, à commencer par les développeurs informatiques, qui sont nombreux à utiliser Linux. S'il n'est pas certain que ces derniers se laisseront convaincre par la solution, la nouvelle a néanmoins réjoui Jim Zemlin, directeur de la fondation Linux (dont Microsoft est membre), qui s'est déclaré «».Doit-on s'attendre à y voir débarquer prochainement d'autres applications du pack Office ? On peut l'espérer, même s'il y a peu de chances que cela concerne des logiciels comme Word, Excel ou PowerPoint, à court terme (peut-être plutôt OneDrive ?). De son côté, Microsoft a pour l'heure refusé de dévoiler ses intentions...